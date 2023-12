Stop alle bibite in vetro e lattine. Cambia la viabilità: occhio ai divieti

Un Capodanno all’insegna della festa e del divertimento ma anche dei divieti per questioni di sicurezza, decoro e ordine pubblico. Con un’apposita ordinanza, il Comune di Empoli ieri ha disposto il divieto assoluto, dalle 20 di domani fino alle 3 del primo gennaio, di vendere per l’asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. La consumazione è consentita solo all’interno dei locali oppure per l’asporto solo in bicchieri di carta o plastica. Il provvedimento – che vale anche per i consumatori – riguarda piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, piazza Guido Guerra, via Dogali, piazza Gramsci, via Bardini, via Fratelli Rosselli, via Jacopo Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, piazza Don Minzoni e tutte le vie e piazze del centro storico, Ztl e area pedonale.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza sarà punito con sanzione amministrativa di 150 euro. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in piazza della Vittoria sono previsti anche divieti al traffico con stop al transito e alla sosta per tutti i veicoli per quanto riguarda la zona a transito limitato. Al termine della manifestazione verranno ripristinate tutte le norme che regolano l’accesso e la circolazione in Ztl. Questi alcuni dei divieti principali: stop al transito in via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, via del Giglio e via Tinto da Battifolle, nel tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, con direzione obbligatoria a destra e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto gli autorizzati. Traffico off limits ovviamente anche in tutta piazza della Vittoria, fulcro della manifestazione. Divieti a tratti anche in via Roma, via Curtatone e Montanara e via Carrucci. L’ordinanza dispone inoltre che, in caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale, siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità il divieto di transito per tutti i veicoli (con chiusura corsia uscita rotatoria) in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, nella corsia di marcia direzione piazza della Vittoria. Il Comune ricorda inoltre che dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.