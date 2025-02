Stella in visita alla Rems con FI: "Un’eccellenza"

Prosegue la "campagna d’ascolto" sul territorio di Forza Italia. Martedì, gli azzurri hanno visitato la Rems di Empoli, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Il mese di febbraio, infatti, è dedicato da Forza Italia al tema della giustizia. La delegazione di FI era composta dal segretario regionale Marco Stella, dal consigliere della Città Metropolitana, Gianni Vinattieri, dai consiglieri comunali di Empoli, Simone Campinoti, e di Vinci, Egidio Varrecchia, dal coordinatore empolese Samuele Spini e dall’ex consigliere regionale Nicola Nascosti, responsabile del Dipartimento Ambiente di Forza Italia Toscana. "Forza Italia – ha spiegato Stella – guarda con attenzione anche a chi lavora nelle strutture carcerarie e a chi in carcere ci sta. Questi valori caratterizzano FI e ne rappresentano la diversità dagli altri. Febbraio era per noi il mese della giustizia e dell’immigrazione, e anche in quest’ultimo caso si conferma il nostro approccio verso gli ultimi: sono benvenuti gli immigrati regolari a cui si deve offrire possibilità, mentre chi è irregolare torna a casa sua, pur stipulando accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono i migranti per aiutarli e prevenire il fenomeno". "Abbiamo trovato una struttura d’eccellenza, che può essere migliorata con piccoli dettagli, è emersa la questione della viabilità, a partire dall’assenza di una fermata dei bus che vada verso Empoli. Poi parlando con la direttrice si è confermata l’importanza di ampliare i progetti con associazioni, aziende o cooperative", ha detto Campinoti, mentre il consigliere metropolitano Vinattieri ha evidenziato "il ruolo positivo rieducativo che svolgono luoghi di accoglienza e cura psichiatrica come il Rems di Empoli, che sono delle eccellenze nel loro settore".