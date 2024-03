Stefano ‘Cisco’ Bellotti a Serravalle

EMPOLI

Lunedì prossimo, nel giorno di pasquetta, il parco di Serravalle accoglierà “Cisco, Riportando tutto a casa”, il concerto di Stefano Bellotti in arte ‘Cisco’, ex Modena City Ramblers che torna in tour dopo trent’anni. L’appuntamento è alle 17. Per l’occasione, l’artista porterà una scaletta musicale speciale accompagnato dalla sua band e da amici storici che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi Modena City Ramblers. L’ingresso è libero e la serata si concluderà con Follo The Vibes Dj set. Ecco gli interpreti: Stefano Cisco Bellotti, voce, chitarra e bodhran; Lucio Gaetani, Bouzouki- banjo (storico membro fondatore dei MCR); Marco Michelini, violino (primo storico violinista dei MCR); Roberto Zeno, batteria e percussioni (storico batterista dei MCR); Kaba Arcangelo Cavazzuti, batteria e percussioni (storico produttore e membro dei MCR); Max Frignani, chitarra acustica ed elettrica; Bruno Bonarrigo, basso; Enrico Pasini, tromba, fisarmonica e tastiere. Cisco decide di celebrare il trentennale di quel lavoro ritornando sui palchi d’Italia nello stesso mese delle “Feste di San Patrizio” che così tanto hanno ispirato l’artista e la band. L’evento promosso e organizzato da Lookmyart.event e associazione Jump Live - Cooperativa Sintesi Minerva, è patrocinato dal Comune di Empoli e di fatto aprirà la nuova stagione di iniziative culturali e musicali al parco di Serravalle.