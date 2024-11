Stammati porta in scena ’Il Mago di Oz’

FUCECCHIO

Torna al Teatro Pacini di Fucecchio il nuovo appuntamento con ’Ambarabà’, la tradizionale rassegna teatrale dedicate alle scuole con spettacoli al mattino. Il primo appuntamento è per domani e giovedì alle 10 con la Tfu Perugia e Teatro Bertolt Brecht che porteranno in scena ’Il Mago di Oz’ con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco per la regia di Maurizio Stammati. Oltre alle musiche originali a cura di Giordano Treglia, per lo spettacolo saranno utilizzati anche i pupazzi realizzati da Ada Mirabassi. Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 ’The Wizard of Oz’, questa versione teatrale de ’Il Mago di Oz’ ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di Oz. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Lo spettacolo è adatta a bambine e bambine di età compresa tra i sei e i dieci anni. Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare ai numeri 349 8095375 o 353 4104119.