Stalli rosa, al via i permessi. Multe salate per chi sgarra

Sosta auto più facile per giovani donne in gravidanza o neo-mamme: il Comune di Montelupo aveva già optato per l’installazione di stalli ‘rosa’, soprattutto in prossimità delle sedi di servizi pubblici essenziali e dove si trovano più negozi, adesso il consiglio comunale ha approvato il relativo regolamento. Che mette subito le cose in chiaro: multe salate per chi parcheggia la propria auto in questi stalli senza averne titolo. Si può arrivare a pagare fino a 344 euro di sanzione. Alla decisione del consiglio faranno seguito le ordinanze e l’apposita segnaletica. Le zone ‘sensibili’ per agevolare la sosta sono quelle attorno al centro vecchio sulla riva destra della Pesa, viale Centofiori con le sedi Asl e del Comune, e dunque anche l’area di piazza dell’Unione Europea, ed infine la zona vicina al ponte sulla Pesa, via Caverni e Samminiatello. Il contrassegno per la sosta nello stallo rosa può essere utilizzato solo quando a bordo del veicolo vi è la donna in stato di gravidanza titolare del permesso oppure uno dei genitori titolari del permesso e il piccolo di non oltre due anni.

A.C.