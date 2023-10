Stagione teatrale. A Vinci torna ’Di Quarconia’

VINCI

Nove spettacoli, tutte le domeniche pomeriggio alle 17 dal prossimo 8 ottobre fino al 3 novembre. Torna al Teatro di Vinci La il concorso di teatro amatoriale “Di Quarconia“, giunto alla sua 11esima edizione dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Ad aprire il cartellone una prima, lo spettacolo “L’autore ha abbandonato il gruppo“ (fuori concorso), scritto e diretto da Matteo Dell’Olmo e portato in scena dalla compagnia Unicorno. Nata nel 2005 la compagnia teatrale Unicorno ha ottenuto vari riconoscimenti nelle maggiori rassegne nazionali e dal 2012 ha iniziato a collaborare con Matteo Dall’Olmo (classe 1979), sia come attore che come regista, distinguendosi per lo stile minimale, contemporaneo, ironico e molto emotivo. Nel 2018 ha esordito con un suo primo testo teatrale, dal titolo “Ma Nino?”, un testo originale e intenso, che gli ha valso il primo premio al concorso nazionale Fitautore organizzato dalla Fita Sezione Puglia nel 2020. Sempre per la Compagnia Unicorno nel 2021 ha scritto due atti unici che parlano e raccontano con ironia i paradossi della società in cui viviamo. E ora ecco il nuovo testo e spettacolo che debutta sul palcoscenico vinciano.

"Questo spettacolo parla del processo creativo – anticipa Matteo Dall’Olmo –. Di quel momento (e mi succede spesso) in cui i miei personaggi fanno capolino tra i pensieri perché ancora non gli ho trovato una collocazione. Magari perché sono testi ancora non finiti e allora ti fanno sentire in colpa. Altri fanno parte di spettacoli scritti tempo addietro per un progetto mai andato in porto ma ai quali resto affezionato. Se penso a questi personaggi, imprigionati tra il foglio di carta e i miei pensieri, mi dispiace per loro: io vorrei solo che tutti potessero vivere la loro storia e farsi conoscere – conclude –. Questo spettacolo è stata l’occasione giusta per dar vita ad un po’ di personaggi fermi in quel limbo da un po’ e liberare spazio per accoglierne di nuovi". Mi trovo sul palco, insieme ai miei personaggi e li osservo mentre vivono le loro vite”. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 366 3446512.