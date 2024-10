Stagione al teatro dell’Aquila. Nove spettacoli e tre repliche

Da domani sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione del Teatro dell’Aquila di Fermo nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Fermo e l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La vendita degli abbonamenti per i nove spettacoli in cartellone in tre repliche e altrettanti turni di abbonamento (da euro 105 a euro 260) si svolge presso la biglietteria del teatro tutti i giorni fino al 20 ottobre. È possibile acquistare i nuovi abbonamenti anche online su vivaticket.com. Indiscusso maestro del teatro europeo Antonio Latella firma la regia de La Locandiera dal 22 al 24 ottobre affidandone l’interpretazione ad attori di grande maestria quali Sonia Bergamasco, Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni. Gli straordinari Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per dare vita dal 22 al 24 novembre a I ragazzi irresistibili di Neil Simon, un omaggio al mondo degli attori, per la regia di Massimo Popolizio. Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore dal 6 all’8 dicembre in Bollicine. È dedicato alla figura del ragionier Ugo Fantozzi, vera e propria maschera da commedia dell’arte inventata dalla penna di Paolo Villaggio il racconto che sulla scena prende il volto di Gianni Fantoni dal 17 al 19 dicembre con Fantozzi. Ambra Angiolini, diretta da Giorgio Gallione, grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, in Oliva Denaro porta in scena dal 17 al 19 gennaio la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza che giunge a Fermo dal 31 gennaio al 2 febbraio con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritto con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli giunge al Teatro dell’Aquila il 14 al 16 febbraio con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini. Gente di facili costumi dall’11 al 13 marzo porta in scena una coppia d’eccezione, Flavio Insinna e Giulia Fiume diretti da Luca Manfredi.

La stagione in abbonamento si chiude dall’8 al 10 aprile con Neri Marcorè nello spettacolo diretto da Giorgio Gallione che fa rivivere sul palcoscenico La buona novella di Fabrizio De André. Contestualmente all’acquisto dell’abbonamento è possibile esprimere il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento, 80 voglia di…"80. Il musical (31 ottobre); 14 e 15 gennaio attesissimo il musical Mare fuori, diretto da Alessandro Siani, con Andrea Sannino; spazio alla danza il 24 gennaio con Cenerentola del Balletto di Milano e il 6 giugno Europeana con uno straordinario Lino Guanciale, avvolto dai frammenti musicali del fisarmonicista sloveno Marko Hatlak.