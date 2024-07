Stadio, primo incontro pubblico. Mercato, parcheggi e viabilità. Ecco le proposte del comitato

EMPOLI

Nell’ultimo consiglio comunale è stato presentato il calendario del percorso partecipativo che da settembre a metà ottobre intenderà raccogliere idee e proposte da parte della cittadinanza sul project dedicato al nuovo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ma intanto ieri sera presso la sede Avis di Serravalle è andato in scena il primo incontro promosso dall’amministrazione per informare i residenti del quartiere. Presenti il sindaco Alessio Mantellassi e il direttore organizzativo dell’Empoli Fc Gianmarco Lupi. Corposa la partecipazione dei cittadini. I temi principali sono stati il mercato, che settimanalmente si svolge in viale delle Olimpiadi, la presenza delle associazioni sportive sotto la Maratona e le richieste che sono emerse già nei giorni scorsi da parte del neonato Comitato per Serravalle, a sua volta presente ieri sera. Nello specifico si è parlato degli spazi all’interno dello stadio, che secondo il comitato dovrebbero rimanere invariati per le attività che hanno sede al piano terra della Maratona (palestra, centro medico e altro), mentre una parte dei 23 fondi dedicati ai negozi dovrebbero essere riservati ad attività non commerciali, con servizi per la cittadinanza. Venendo agli spazi esterni all’impianto il punto focale è il mercato, che deve rimanere in zona. Per questo è stata chiesta la realizzazione di un tavolo di confronto dove poter condividere il crono programma dei lavori con l’Empoli Fc e la ditta incaricata al fine di limitare al massimo i disagi. Infine, si è parlato di parcheggi e viabilità: sistemare il parcheggio sterrato di Serravalle e realizzare una rotatoria aggiuntiva tra via Serravalle e via delle Olimpiadi, anche al fine di rallentare la velocità in quel tratto, sono le priorità espresse dal comitato.

"Questo incontro era stato annunciato da tempo e sono contento della partecipazione che si è vista stasera. Mi sembrava giusto informare la popolazione prima della pausa estiva, in vista del corposo processo partecipativo che si terrà tra settembre e metà ottobre – ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi –. Intanto sono stati messi sul piatto tutti i punti del progetto presentato dall’Empoli Fc sulla riqualificazione dello stadio, oltre alle notizie che sono state riportate dalla stampa. Sono emersi i punti più delicati, dentro e fuori l’impianto, come già indicato anche negli incontri che ho svolto in precedenza con i rappresentanti del commercio locale, le associazioni sportive e il Comitato per Serravalle. Abbiamo imboccato la giusta strada per portare avanti insieme le migliorie al progetto, per il bene di Empoli".

Simone Cioni