Stadio, attesa per i lavori. Lotti: "Presto il progetto"

Sport e politica sono da sempre le sue grandi passioni. Strade che si sono incrociate senza escludersi mai l’un l’altra. C’era anche Luca Lotti, attuale consulente esterno per la società calcistica dell’Empoli ed ex ministro dello Sport, alla cerimonia in onore di Carlo Castellani. Tifosissimo del Milan ed ex calciatore, Lotti originario di Montelupo Fiorentino ha tirato i primi calci a un pallone nel campino del circolo Mcl della frazione di Samminiatello, dove è cresciuto. Nel 2004 sempre a Montelupo è entrato a far parte del team degli allenatori, e per 3 anni ha allenato i pulcini. Ma ha militato anche nel Montespertoli, a Certaldo e alla Ginestra, nella Libertas Montelupo, negli amatori Uisp di Samminiatello per poi guidare una squadra tutta la femminile. Il calcio, a Lotti, scorre nelle vene, una materia che ha sempre masticato e di cui è tornato ad occuparsi anche dopo l’incarico di ministro del Governo Gentiloni. "L’Empoli - ha commentato Lotti durante le celebrazioni di Fibbiana - ora sta sicuramente pensando ad altro (evitare la retrocessione in serie B, ndr) ma fa anche questo. Con la scuola del tifo, racconta ai ragazzi come si sta nel mondo del calcio, insegna ai giovani il valore della Memoria. Sono tante le connessioni tra quella tragica giornata di 80 anni fa e i metodi che tante altre tifoserie di oggi applicano". A proposito di stadio, la questione restyling del Castellani - Computer Gross Arena resta di strettissima attualità; l’ex sottosegretario apre una parentesi sul tema rassicurando gli empolesi e facendo il punto sul futuro dell’opera. Il project financing infatti era atteso sul tavolo dell’amministrazione comunale entro la fine del 2023. A che punto siamo?

"Lo stadio è e resta una delle mie priorità - assicura Lotti - Siamo in ritardo rispetto ai tempi dati, ma abbiamo partner sani e vogliamo lavorare bene. Siamo al secondo project: non vogliamo ci sia di nuovo la delusione dei cittadini e dei tifosi. Ci scusiamo perché sappiamo quanto gli empolesi aspettassero le scadenze prima di dicembre e poi di febbraio, per la presentazione. E’ questione di altro poco tempo per sistemare gli ultimi dettagli, ma nulla cambia. Presenteremo presto il progetto".

Y.C.