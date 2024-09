Sr429 tra disagi e danni: "Inviato nuovo sollecito"

"Stamani (ieri, ndr) siamo riusciti a contenere i disagi, in termini di trasporto scolastico. Ma la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, perché la presenza dei movieri limitata alla fascia mattutina alza i tempi di percorrenza a più di sessanta minuti". È il sindaco Francesca Giannì a tirare le somme circa la situazione della 429, stante il sequestro di una corsia all’altezza del ponte di Pesciola deciso ormai quasi tre settimane fa dalla procura di Firenze. Il sindaco ha posto ancora l’accento sulla sicurezza stradale (ancor più prioritaria alla luce delle apertura delle scuole) e sui disagi per le aziende. Se alla procura viene chiesto il dissequestro, la richiesta alla Metrocittà è sempre la solita: "allungare" l’utilizzo dei movieri anche all’orario serale (se non all’intera giornata) ed interdire il ponte al passaggio dei mezzi pesanti non diretti verso le imprese della zona. "Ho inviato oggi (ieri, ndr) l’ennesima Pec alla prefettura – ha concluso Giannì - da parte della procura non abbiamo ancora ottenuto riscontri e questo mi lascia amareggiata. Perché il ponte insiste sul territorio di Certaldo, ma incide anche sui territori di Certaldo e Gambassi".