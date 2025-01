Sr429, la Variante di Certaldo ancora chiusa dopo l’incidente

Regionale 429, incubo infinito. Il Comune di Certaldo informa che la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la proroga dell’ordinanza del 30 dicembre con la quale si stabiliva la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla Variante di Certaldo dal km 12+000 al km 17+600, nel Comune di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, fino a giovedì 9 gennaio.

La chiusura riguarda tutto l’asse stradale che consente di bypassare il centro urbano di Certaldo. Rimane invece aperta la rotatoria di collegamento tra Certaldo e San Gimignano e in direzione Poggibonsi.

La chiusura della strada, disposta dal 30 dicembre, si era resa necessaria per per effettuare in sicurezza la rimozione di un’autocisterna che si era ribaltata la mattina stessa sulla sede stradale, e la conseguente bonifica a seguito di sversamento di olio, attività queste che per la loro complessità devono essere ancora terminate. I lavori, insomma, si stanno protraendo.