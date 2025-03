Sport e spazi accessibili a tutti. Via le barriere architettoniche: "PalaGiglioli, primo obiettivo"

Empoli è tra i 25 Comuni toscani che riceveranno un contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Grazie al bando gestito dal Centro regionale per l’accessibilità, la Regione Toscana ha stanziato oltre un milione di euro nell’ambito dei Peba, destinando al Comune di Empoli il massimo contributo disponibile: 50mila euro, con un cofinanziamento comunale di 10mila euro. L’intervento riguarderà il PalaGiglioli di Ponte a Elsa, uno dei principali impianti sportivi della città, dotato di una tribuna da 400 posti. Attualmente, l’accesso alla tribuna è possibile solo tramite scale. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rampa di collegamento tra l’ingresso e la quota della tribuna, oltre a una zona spettatori dedicata alle persone con disabilità.

Inoltre, verrà implementata una segnaletica con sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa per favorire l’accessibilità a tutti. Il cronoprogramma prevede due mesi per la progettazione, altrettanti per l’affidamento dei lavori e sei mesi per l’esecuzione. L’intervento potrebbe concludersi nei primi mesi del 2026. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. "Abbiamo fatto un sopralluogo alle opere di Ponte a Elsa legate al Pinqua e tra queste c’era anche il PalaGiglioli, il primo progetto Pnrr avviato e concluso dal Comune di Empoli – ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi –. Con questo bando miglioriamo ulteriormente l’accessibilità, permettendo alle persone con disabilità di accedere in sicurezza alla tribuna. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Falorni, che seguirà l’intervento. A breve partirà l’avviso per l’affidamento del PalaGiglioli, così da riaprirlo al più presto per le attività sportive della città".