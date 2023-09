Sport e inclusione . Tutti i nuovi progetti

Un percorso educativo legato all’attività sportiva di gruppo e finalizzato all’inclusione sociale. Con questo obiettivo nasce ’Gamin-Giochiamo Inclusivamente’, il progetto promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Popoli Uniti, e coordinato dal personale del centro ’Giovani Sottosopra’. Un progetto inserito all’interno del percorso ’Inclusivamente’. ’Gamin–Giochiamo Inclusivamente’ si propone di coniugare lo sport di gruppo con l’aspetto educativo e inclusivo attraverso la partecipazione dei ragazzi a un’attività sportiva basata sul rispetto di regole condivise. Dai giochi sportivi più conosciuti alla riscoperta dei giochi non convenzionali, l’itinerario si snoda per raggiungere ogni soggetto. Tra le varie iniziative inserite all’interno del percorso, particolare risalto sarà dato a ’Calcio Libera Tutti’. Il progetto prevede la costituzione di una squadra di calcio a 5 composta da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, iscritti a scuola e che frequentano i servizi e i luoghi di socializzazione extrascolastica del territorio, per seguire anche il loro impegno nel percorso di studi e la loro evoluzione educativa.