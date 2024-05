Sponsor Fondamentale supporto. Pioggia di riconoscimenti e gadget

EMPOLI

Il supporto degli sponsor è di fondamentale importanza per l’organizzazione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe che Qn e La Nazione ripropongono da ventidue anni. Sono migliaia le studentesse e gli studenti che in oltre due decenni si sono cimentati in questa esperienza. E ieri gli sponsor sono intervenuti a La Vela e hanno premiato alcune classi scelte in base ai temi trattati: tutti hanno portato i loro saluti e parlato delle attività delle realtà rappresentate.

Per Alia Servizi ambientali, Chiara Fiorentini dell’ufficio stampa e comunicazione ha premiato con una bella borsa e gadget la 2 B di Cerreto Guidi (pagina del 14 marzo) e la 2 H della Vanghetti (18 aprile). Conad ha presenziato con Roberto Marzi, socio referente dell’Empolese, che ha consegnato un buono spesa alla 1 F della Vanghetti per la pagina contro lo spreco alimentare pubblicata il 22 febbraio. Per Ait–Autorità idrica toscana, è intervenuto il dirigente Antonio Giampieri che ha premiato con simpatiche borracce la 2 B della Secondaria di primo grado di Cerreto Guid per la pagina sul padule di Fucecchio.

Anbi, l’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, ha partecipato con due presidenti: Marco Bottino del Consorzio 3 Medio Valdarno e Maurizio Ventavoli del Consorzio 4 Valdarno Inferiore. Bottino ha premiato con alcune pubblicazioni, pergamene e una targa la classe 1 B della Secondaria Busoni di Empoli per la pagina "Sì alla biodiversità urbana-L’espansione è la sua minaccia, mentre Ventavoli ha consegnato gadget e pubblicazioni alla 2 B della Secondaria di Cerreto Guidi per la pagina sul padule di Fucecchio. Per Asev-Agenzia sviluppo empolese valdelsa è intervenuto il direttore Tiziano Cini che ha portato zainetti e libri. La Banca Cambiano ha partecipato alla premiazione con il presidente Paolo Regini che ha consegnato il secondo premio alla 2 B della Busoni per la pagina sul “Chebicché“ consegnando zainetti con il logo dell’istituto di credito.

Tutti gli sponsor hanno avuto parole di elogio per l’iniziativa e confermato il proprio sostegno anche per le future edizioni ritenendo il progetto "particolarmente attuale" nel percorso formativo dei ragazzi.