Spinta alla lettura. Ecco "Libri in attesa"

Basta telefonini e tablet. E’ l’ora di riscoprire i libri. Da questa volontà nasce "Libri in attesa", il progetto voluto dall’amministrazione e realizzato con la biblioteca comunale, inserito all’interno di un più ampio panorama di iniziative volte alla promozione della lettura. Nelle due sale d’attesa del municipio, quella all’accoglienza al piano terra e quella al primo piano davanti allo studio della sindaca, sono presenti i due bauli che contengono libri di vario genere. Libri che sono messi a disposizione dei cittadini per essere letti o sfogliati durante l’attesa del proprio appuntamento o, perché no, per essere portati a casa e magari scambiati con altri volumi che si vogliano donare. " Un progetto – dice la sindaca Donnini – che si propone di incentivare la bellezza dei libri e, magari, promuovere uno scambio siano i cittadini stessi ad alimentare questa iniziativa".