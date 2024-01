Spiga d’argento. Vince Sabatini con “Paesaggio“

MONTESPERTOLI

È Bruno Sabatini il vincitore della 43esima edizione del concorso pittorico “Spiga d’Argento“, che al Circolo di Montagnana ha visto la tradizionale cerimonia di premiazione con il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e l’ ideatore e organizzatore Alessandro Poggianti. Dietro a “Paesaggio”, l’opera di Sabatini, tra la trentina che hanno partecipatosi sono piazzate al secondo posto “Sapori e Silenzio“ di Olga Mugnaini e al terzo Dea Demetra“ di Gabriele Tofani. Attestati di segnalazione sono andati inoltre a Caterina Lorenzo, Francesca Montagni, Ferdinando Coppola, Luciano Cioni, Sonia Nannucci, Elena Migliorini e Giuseppe Matera. "Arrivare a quarantatré edizioni non è banale – commenta Mugnaini –. Creando queste occasioni con tanti artisti, mettendo insieme anche i bambini che sono il futuro della nostra comunità, ci trasmette una grande energia e prospettiva per il futuro". Durante la serata è stato assegnato anche il riconoscimento alla carriera “Spiga d’Argento” ai critici d’arte Maurizio Vanni e Federico Napoli, nonché al pittore Alberto Gallingani.

Un riconoscimento speciale inoltre Alessandro Poggianti lo ha voluto consegnare ai montespertolesi Franco Lotti e Giancarlo Signorini per l’impegno nell’aver portato avanti l’arte nel territorio montespertolese in quanto sono stati tra i promotori insieme a lui del Premio nei primi anni. A far da cornice alla manifestazione anche la seconda esposizione delle opere “I bambini sono Artisti”, con cinquanta disegni realizzati dagli allievi della Scuola di pittura di Montespertoli curata dall’artista Rita Pedullà. Come ogni anno sono state premiate anche le associazioni del territorio montespertolese che si sono contraddistinte nella loro attività. Quest’anno sono state Asd Montesport per aver vinto il campionato di serie B2 di volley e per il raggiungimento della Final Four di Coppa Italia, l’Emporio Solidale di Montespertoli da poco inaugurato composto dalla Croce d’Oro, la Caritas parrocchiale e la Misericordia di Montespertoli per il loro impegno nel sociale.