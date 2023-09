Specialisti in sicurezza urbana Il territorio sotto la lente Studenti al lavoro sulle criticità

Sotto la lente i temi della sicurezza. Al lavoro gli specialisti in erba. Fucecchio prosegue il suo cammino nella messa a punto delle migliori strategice da applicare sul territorio. Sono due le giornate – ieri e oggi – di incontri e approfondimenti sulla figura del dirigente delegato alla sicurezza urbana organizzate dall’Università La Sapienza di Roma. Si parlerà delle funzioni e dei compiti di questa figura che ha come prerogativa l’affiancamento del sindaco nella gestione della sicurezza nelle aree urbane. La legge della Regione Toscana, relativa a sicurezza urbana e polizia municipale, prevede già questa nuova figura professionale, al fine di garantire dal punto di vista amministrativo e preventivo, la salvaguardia della cittadinanza attraverso una specifica formazione accademica, come supporto alle autorità e agli organismi dello Stato presenti sul territorio e competenti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il lavoro dell’Università, che è iniziato ieri e prosegue oggi sul territorio del Comune di Fucecchio, prevede la suddivisione degli specializzandi in gruppi di lavoro: saranno impegnati con il servizio socio sanitario per le dipendenze di Empoli, affrontando le tematiche con la dottoressa Maura Tedici, e nelle Cerbaie (al confine tra le province di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca), in un’area oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine. Oggi in partiolare in occasione del ’Role Playing’, gli specializzandi illustreranno in modo sintetico le proposte oggetto delle conoscenze acquisite nel corso della simulazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal viceprefetto di Firenze e con i rappresentanti istituzionali dello stesso Comitato. L’incontro sarà moderato dal professor Renzo Ciofi, responsabile dell’Epg, alla presenza del tutor del master professor Pierpaolo De Pasquale e di alcuni diplomati delle scorse edizioni del corso.

Come avvenuto negli anni precedenti, il master interfacoltà di secondo livello in scienze forensi (criminologia-investigazione-security-intelligence) dell’Università di Roma La Sapienza organizza questa esperienza pratica guidata (Epg) a Fucecchio in collaborazione con la Prefettura di Firenze, l’amministrazione comunale e la Fondazione Montanelli-Bassi.