Sparito l’accompagnatore sui pulmini, la protesta dei genitori

Da un giorno all’altro è stato tolto un servizio che i genitori ritengono importante. ma di cosa si tratta? la segnalazione arriva alla nostra redazione. "Siamo genitori dei ragazzi delle scuole elementari di Fucecchio – si legge nella nota –. Dall’oggi al domani la Fucecchio Servizi (società del Comune) ha tolto i servizi di assistenza sui pulmini delle scuole elementari. Pertanto la sicurezza dei bambini non è più garantita non essendoci più il personale addetto a questo tipo di servizio".

"Chiediamo al Comune di attivarsi – concludono – per ripristinare il servizio che a sempre funzionato e che è essenziale per il rispetto delle norme di sicurezza". Si tratta, appunto, di un servizio importante perché comunque è tenuto a garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico proprio in considerazione dell’età dei trasportati. La sicurezza dei minori è da una priorità.