Sparatoria nei boschi delle Cerbaie, giovane ferito con 3 colpi di arma da fuoco

Fucecchio (Firenze), 21 gennaio 2025 – Colpi di arma da fuoco nei boschi delle Cerbaie, a Fucecchio. Un uomo di 29 anni extracomunitario, secondo quanto appreso, è stato colpito con 3 proiettili. I colpi sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, 20 gennaio.

Il ferito è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Monsummano con automedica da Lamporecchio. Il soccorso è avvenuto al distributore Quattro Petroli in località La Capanna a Chiesina Uzzanerse. In corso le indagini della Procura di Firenze per ricostruire l’accaduto.