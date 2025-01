Lotta allo spaccio di droga. Maxi controlli dei carabinieri. Colline delle Cerbaie nel mirino

SANTA CROCEControllo del territorio e repressione dello spaccio di droga. Particolare attenzione ai Comuni di Santa Croce e Castelfranco e ai boschi delle Cerbaie, da anni epicentro dello spaccio. Due persone – un 52enne di Prato e un 42enne extracomunitario residente a Santa Croce – sono stati trovati insieme in auto a Santa Croce e trovati in possesso di 0,2 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alle Prefetture di Prato e Pisa. Smantellati in mezzo ai boschi 5 bivacchi utilizzati dagli spacciatori come basi per nascondere la droga. Impegnati i militari della sezione radiomobile della compagnia di San Miniato e delle stazioni di Castelfranco, Santa Croce, San Miniato e Peccioli, nucleo forestale carabinieri di Calci e carabinieri cinofili di San Rossore.

Le attività di controllo si sono concentrate anche nelle aree boschive delle Cerbaie, dove sono stati individuati e smantellati cinque bivacchi clandestini, al momento privi di occupanti. In tre di questi sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica utilizzati per ripari improvvisati e materiale per il confezionamento di stupefacenti. In particolare incarti di cellophane. Controllato anche un esercizio pubblico nella zona collinare, mentre durante i vari posti di blocco i militari dell’Arma hanno fermato 37 veicoli. Tutti sono stati sottoposti a perquisizione e accertamenti insieme a 44 persone. Tre le contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Dal comando provinciale dell’Arma parlano di "operazione conclusa con un bilancio positivo, dimostrando l’efficacia dell’azione coordinata delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni criminosi e garantire la sicurezza dei cittadini". Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni per assicurare un costante presidio del territorio.