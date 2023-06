Spalletti torna ad Avane, grande festa col mister: sorrisi ed emozioni nel ricordo del fratello

Empoli, 15 giugno 2023 – Il legame tra l’Asd Avane e Luciano Spalletti è di quelli indissolubili. Non solo perché con i colori gialloneri ha iniziato a giocare, non solo perché in questa società suo fratello Marcello è stato allenatore e vice presidente, fino al giorno della sua scomparsa, ma anche perché qui il tecnico di Certaldo ha tanti amici veri e non perde occasione per accettare il loro invito. L’ultimo la cena sociale di fine anno del club empolese, che tra famiglie e bambini ha messo a tavola oltre 250 persone. Una serata in cui l’Avane ha voluto anche celebrare lo scudetto vinto da Spalletti con il Napoli. Per la verità già la settimana precedente l’ormai ex allenatore partenopeo aveva presenziato al primo Memorial dedicato al fratello, intrattenendosi con tutti i bambini partecipanti, a cui ha concesso foto e autografi. "Devo fare i complimenti alla società per questa manifestazione – ha commentato Spalletti in un video pubblicato sui social dallo staff giallonero – perché questi erano gli eventi che piacevano tanto a Marcello, con tanti bambini allo stadio, perché questo di Avane è uno stad io, a divertirsi in campo col pallone".

Tornando alla cena di fine stagione l’altro ospite d’onore è stato l’attore, comico ed imitatore Gianfranco Butinar, che ha allietato la serata con un divertente siparietto insieme a Spalletti: Butinar ha infatti interpretato alcuni allenatori vogliosi di fare i complimenti al mister per il trionfo con il club partenopeo, da Fabio Capello a Claudio Ranier i, finendo con l’immancabile ’intervento’ di Francesco Totti per fare pace in riferimento al difficile rapporto che i due hanno realmente avuto a Roma. Poi Spalletti si è fatto fotografare con tutte le squadre giallonere, dimostrando ancora una volta come non rimanga certo indifferente all’affetto che gli viene tributato ogni volta che passa da Avane.

Non per nulla la missione della società sportiva è quella di creare rapporti di “Amicizia per Sempre”, motto che fa parte dello stesso stemma, a cui Marcello Spalletti teneva molto. Un progetto di amicizia che lo si è visto anche durante questa serata a La Vela Margherita Hack, nei sorrisi dei giovani e delle loro famiglie nonostante le varie provenienze nazionali. Nell’occasione il direttore sportivo Carlo Zani ha poi donato a Spalletti un ritratto realizzato dalla pittrice Bruna Scali, che ritrae il mister con sotto gli stemmi dell’Empoli, dell’Avane e del Napoli abbracciati dal tricolore; sullo sfondo ci sono quelle “galline del Cioni”, simbolo ruspante e non salottiero del tecnico di Certaldo. Un ritratto, assai gradito, che farà bella mostra di sè nella tenuta di Spalletti a Montaione.