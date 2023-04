Spaccio alle Cerbaie Il caso approda a Roma sotto la lente del governo

Spaccio alle Cerbaie, l’attenzione è sempre più alta. Il consigliere regionale della Lega, Elena Meini, a colloquio, a Roma, con il sottosegretario del ministero dell’interno, Nicola Molteni, ha affrontato il tema del bosco delle Cerbaie, da anni ostaggio degli spacciatori. "Ho voluto sottolineare al sottosegretario la gravità della situazione che, ogni giorno, viene vissuta alle Cerbaie, ampia area che coinvolge le province di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia - spiega Meini - anche per dare risalto e valore al grande lavoro che, soprattutto negli ultimi mesi, forze dell’ordine e istituzioni stanno mettendo in campo per contrastare questo fenomeno; di ciò non posso che ringraziarli, sia come cittadina, che come esponente politico". Meini sottolinea le difficoltà nel gestire il problema dello spaccio: "Il tema del controllo di un certo tipo di territorio purtroppo, come avviene in molti altri luoghi, vicini e lontani, non è di facile gestione - spiega Meini - ma i continui blitz degli ultimi mesi e la determinazione che il ministero dell’interno sta mostrando nell’affrontare certi temi porteranno a risultati tangibili. E’ necessario però remare tutti nella stessa direzione: istituzioni, politica e cittadinanza, affinché questa meravigliosa zona possa tornare a essere sicura e vivibile per tutti".

Intanto la stessa attenzione resta alta in zona. Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie prosegue il suo impegno sul territorio e annuncia che il prossimo 22 aprile dalle 14,30 e fino alle ore 18 il Comitato sarà nella frazione Galleno a Fucecchio per sensibilizzare la popolazione. Un’iniziativa, anche questa, che rientra nell’operazione, appunto, di sensibilizzare al massimo i cittadini dei territorio che si affacciano sulla Cerbaie e che devono fare i conti con i problemi del bosco della droga, pieno di pusher e di clienti assuntori di stupefacenti. Ma le iniziative del comitato non finiscono qui. Il prossimo obiettivo è quello di far riaprire i vecchi sentieri boschivi in stato di abbandono che insistono in quest’area naturalistica riconosciuta di interesse comunitario. Infatti la nuova sfida è far tornare l’area vissuta come lo era fino a qualche anno fa quando era frequentata da podisti, ciclisti o semplici passeggiatori della domenica.

Carlo Baroni