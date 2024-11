Sosta selvaggia vicino a scuola, scattano i divieti e multe salate

Empoli, 25 novembre 2024 – Alla fine i residenti della zona di via Raffaello Sanzio ce l’hanno fatta: in prossimità delle scuole, nelle ore di punta, il traffico andava ‘regolarmente’ in tilt di pari passo con il montare della sosta ‘selvaggia’. Avevano chiesto misure per agevolarne il deflusso, e ora queste misure - mittente il Comune di Empoli tramite ordinanza - sono arrivate: è già in vigore il divieto di sosta h24 in via Val Camonica (tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio, in ogni caso conferma di altri provvedimenti), via Valsugana (tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio fino al civico 24), via Val d‘Ossola (anche in questo caso tutto il lato destro per chi arriva da via Sanzio), via Valtellina (ancora tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio fino al civico 32).

Multe salate e rimozione coatta per i titolari dei veicoli lasciati in sosta vietata. Gli agenti della Municipale sono stati incaricati per attuare gli opportuni controlli. Attenzione, quindi, alla segnaletica verticale predisposta nella zona occidentale dell’abitato dove si trovano diversi istituti scolastici per cui la mattina e il primo pomeriggio vedono un consistente incremento del traffico. A ordinanza ‘fresca’ di pubblicazione, dal Comune è stato precisato che in questa maniera si è andati incontro alle proteste e alle richieste dei residenti di questa zona della città, alle prese con intoppi quotidiani e caos da traffico nelle ore di punta. Situazione che provocava anche problemi di sicurezza per la mobilità. La relativa ‘medicina’ è stata individuata e ora si vaglierà la validità del rimedio.

A.C.