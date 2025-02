"Sosta di cortesia". Da oggi si cambia

Si cambia regole. Da oggi i venti minuti di sosta gratis a Fucecchio non ci sono più. Questa la decisione della giunta. Scelta presa per l’aumento dei posti a pagamento dove sarà possibile parcheggiare.

La decisione della giunta comunale, al momento, è stata quella di lasciare ancora molti parcheggi gratuiti nelle zone limitrofe del centro piuttosto che aumentare gli stalli a pagamento. Per evitare l’incremento previsto da contratto è stato però necessario eliminare i 20 minuti iniziali di sosta gratuita. Le vie interessate del centro sono: via Roma, via Trento, via Trieste, via Nazario Sauro, largo Montanelli e via Landini Marchiani. Quindi una breve sosta in questi luoghi per recarsi in centro costerà, a differenze di quanto avveniva prima dell’emanazione del provvedimento. I primi giorni serviranno per capire gli effetti pratici.