Sos rischio idrogeologico. Lavori per 3 milioni di euro

"Le caratteristiche geomorfologiche del nostro territorio impongono un’attenzione costante all’evolversi delle diverse situazioni, mettendo in atto tutte le opportune misure per il monitoraggio e l’evoluzione dei fenomeni maggiormente a rischio". Lo ha dichiarato il sindaco Simona Rossetti, facendo nelle scorse ore il punto sulle operazioni relative all’ambito della riduzione del rischio idrogeologico. Un argomento tornato di stretta attualità dall’alluvione dello scorso 2 novembre, sul quale di recente l’opposizione di centrodestra aveva peraltro chiesto conto in consiglio comunale dello stato d’avanzamento dell’iter progettuale volto alla realizzazione di due casse d’espansione per i torrenti Vincio e Vinciarello. Nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi al circolo Arci di Cerreto, Rossetti ha parlato degli interventi per la messa in sicurezza del territorio programmati per la difesa del suolo.

"Ci siamo impegnati, come amministrazione comunale, a vigilare compiendo da un lato gli interventi necessari per contenere i dissesti di via Ripa e di via Ildebrandino – ha detto – dall’altro ci siamo adoperati per richiedere quei finanziamenti che consentissero di aprire la strada per delle soluzioni definitive per problemi delicati ed importanti per il territorio".

Nel primo caso si tratta dell’area posta fra il nucleo abitato di San Rocco, a sud di Via Ripa, e quello che si estende lungo il lato est di Via Provinciale Cerretese. Un intervento diviso in più stralci, coperto anche da un finanziamento di circa due milioni di euro ottenuto dalla Regione tramite il Documento Operativo per la Difesa del Suolo. Una prima operazione da 600mila euro prevede in particolar modo il contrasto al dissesto franoso tramite la realizzazione di un sistema di paratie di pali. Per quanto riguarda invece via Ildebrandino, i lavori precedentemente effettuati dovrebbero essere rafforzati a seguita degli eventi franosi dovrebbero essere rafforzati da un nuovo intervento da 580mila euro finanziato dal Pnrr (volto a risolvere in via definitiva la problematica). Sono stati infine illustrati anche i prossimi interventi da mettere in atto per far fronte alle criticità in via di Strognano, via Torribina e via di Corliano, per un ulteriore impegno economico di 300mila euro.