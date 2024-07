Sos ponte di Lazzeretto: "È necessario riaprire a senso alternato"

"Ho chiesto alla Città Metropolitana di Firenze di fare il possibile, una volta ultimata questa prima fase di lavoro che coinvolge l’alveo del fiume Vincio e quindi dove è necessaria la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia di un tratto della Sp31, di provare a riaprire con senso unico alternato per la seconda fase di lavori alla sponda del ponte". Lo ha annunciato il sindaco Simona Rossetti, indicando il 10 agosto come termine indicativo per la risposta da parte della Metrocittà in merito ad alcune proposte di modifica alla viabilità temporanea fra Lazzeretto e Stabbia che sta a quanto pare creando qualche disagio alla cittadinanza. Si parla in particolare del cantiere legato al ponte di Lazzeretto, partito ufficialmente l’8 luglio, che prevede una serie di opere di consolidamento del muro di risvolto della struttura e di protezione della fondazione della spalla della stessa. Il progetto individua la durata dei lavori in sessantaquattro giorni, cioè fino al 25 agosto prossimo. E anche se sul ponte i veicoli possono transitare in regime di senso unico alternato, è stata al contrario prevista per i primi 49 giorni di lavoro, la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP31 Traversa di Cerreto, dal km 5+950 al km 6+200.

Sulla medesima Provinciale, ma nella discesa fra Empoli e Cerreto, un paio di giorni fa si è peraltro verificato un incidente che ha indotto gli automobilisti a passare da San Zio. La principale criticità tuttavia segnalata da diversi utenti riguarda a quanto pare il percorso alternativo momentaneo che passa da via dell’Acquerata e via di Poggioni: a destare preoccupazione sarebbero in particolare il fondo stradale deteriorato in alcuni punti e la difficoltà per le auto provenienti da sensi di marcia opposti di scambiarsi dei tratti in cui la carreggiata subisce un restringimento. Quella parte del cantiere dovrebbe come detto concludersi fra poco più di mese, ma chissà che prima di allora non possa arrivare qualche segnale dalla Città Metropolitana.