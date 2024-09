Solidarietà in piazza. Torna ’We Care Empoli’. Una maxi tavolata per raccogliere fondi

EMPOLI

L’obiettivo è replicare il successo della prima edizione. Raggiungere le 554 presenze del 2023 e magari, superarle, segnando un piccolo grande record di generosità. Considerando che 500 biglietti sono già stati acquistati, la missione è tutt’altro che impossibile. Bentornata a "We Care Empoli", l’edizione 2024 mette tutti a tavola per sostenere l’associazione Fiori di Vetro-Organizzazione di Volontariato per l’Autismo". Si tratta di una realtà fondata a Empoli nel 2014 da genitori di ragazzi autistici e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie. Lunedì 16 settembre a partire dalle 20.30, in piazza Farinata degli Uberti andrà in scena la cena di beneficenza, un momento di festa e condivisione per raccogliere fondi a sostegno di cause benefiche. "Il tema autismo - sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai- è spesso poco conosciuto e per questo c’è bisogno di supporto costante. Questa seconda edizione, è un’occasione che abbiamo voluto ripetere con l’intenzione di renderlo un appuntamento fisso. È un atto d’amore nei confronti della città con cui ogni anno istauriamo un rapporto quotidiano di servizio. Ed è un atto d’amore quest’anno più che mai nei confronti di un’associazione sulla quale abbiamo voluto accendere una luce, facendola conoscere a tutti gli empolesi. La cena sarà un modo per aiutare questa realtà impegnata silenziosamente dal 2014 in un nobile scopo. Speriamo anche stavolta nel buon cuore degli empolesi per un’iniziativa nel segno dell’amore verso il prossimo, verso i più fragili, i più deboli". "Siamo grati alla Misericordia di Empoli per questa iniziativa, che arriva puntuale con i nostri 10 anni di attività - aggiunge il presidente di Fiori di Vetro, Alessandro Artini - I fondi raccolti ci permetteranno di continuare a sostenere le famiglie e di coinvolgere i ragazzi in attività che stimolano la loro autonomia e socializzazione.

Ad oggi, non ci sono percorsi strutturati e continuativi, soprattutto per i ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico. Troppo spesso le famiglie si trovano sole. Grazie ai fondi e al prezioso supporto dell’associazione ACSI Sport Toscana di Montelupo Fiorentino riusciamo a seguire circa 80 ragazzi, di ogni età, su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Offrire un’alternativa alle quattro mura di casa è fondamentale". Oltre alle numerose aziende che hanno già dato conferma della propria presenza, ogni cittadino può acquistare il biglietto (anche online sul sito della Misericordia) al costo di 60 euro. Un ticket che include cena, intrattenimento ed ovviamente, tanta solidarietà (per prenotazioni scrivere a [email protected], chiamare lo 0571 7255). Non mancheranno ottimo cibo e un mix tra musica e spettacoli con la performance della marching band "Bada Bim Bum Band" del Centro Attività Musicali di Empoli e il ballo della scuola di Limite sull’Arno ASD Candela.