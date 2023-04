Soldi per sistemare le strade I Comuni e la lotta alle buche Chi spende di più? La classifica

di Tommaso Carmignani

Strade e marciapiedi si sa, sono sempre un tema caldo. Buche, incroci pericolosi, necessità continua di investimenti: anche i Comuni del territorio, per quello che riguarda le loro competenze, devono spesso fare i conti con obblighi di spesa più o meno importanti, ma non tutti destinano alla manutenzione delle infrastrutture la stessa quantità di denaro. Un’analisi di Openpolis consente di fare una fotografia sulla realtà dell’Empolese Valdelsa relativa ai bilanci consuntivi del 2021: nel report sono comprese tutte le uscite legate al funzionamento e alla manutenzione di strade urbane, percorsi ciclopedonali e parcheggi. Sono considerate inoltre le spese per la riqualificazione stradale, la concessione dei permessi per le Ztl e gli interventi sull’illuminazione stradale, sui semafori e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono escluse le altre vie di trasporto (come ad esempio le ferrovie) e non si considerano le uscite legate al trasporto pubblico così come le strade che sono di competenza di altri enti, come ad esempio la Città Metropolitana, la Regione o lo stato.

Il Comune che ha speso di più in assoluto è stato quello di Certaldo: dalle casse pubbliche sono usciti 1,8 milioni di euro per le manutenzioni stradali, che divisi per gli abitanti del piccolo borgo valdelsano fanno 119 euro a testa. Una cifra ragguardevole che supera nettamente quella delle altre amministrazioni del territorio e che testimonia la volontà di investire in un’area a forte vocazione turistica e quindi assai sensibile al concetto di accoglienza. Al secondo posto di questa classifica c’è Montespertoli, che ha investito in manutenzioni e strade qualcosa come 1,5 milioni di euro, pari a 111 euro pro capite. Bene anche Gambassi, dove la spesa per ogni singolo cittadino è stata di 72 euro (per un totale di 350mila euro circa). La Valdelsa, da questo punto di vista, si conferma superiore in termini di dati rispetto al resto del territorio, visto che anche a Montaione si sono spesi circa 63 euro a testa, mentre a Castelfiorentino si arriva fino a 72. Empoli, il comune più popoloso, ha invece investito nelle proprie strade circa 3,2 milioni, per un totale di 66 euro a testa. Ottimo, in termini assoluti, anche il Comune di Fucecchio: 1,7 milioni di euro, pari a circa 74,5 euro pro capite. Poi c’è Vinci (1 milione di spesa, 77 euro per singolo cittadino), mentre a Cerreto Guidi la spesa è stata leggermente inferiore e si è attestata sui 41 euro pro capite. Tra i territori che hanno speso di meno anche Montelupo, dove gli investimenti hanno toccato i 53 euro a testa e Capraia e Limite, dove la spesa in manutenzioni stradali è stata di 46 euro pro capite.