Sintetico e all’avanguardia Inaugurato il nuovo campo Ospite d’onore Renzo Ulivieri

Un manto in erba sintetica di ultima generazione ed una targa intitolata ad un personaggio prematuramente scomparso che ha dedicato gran parte della propria vita allo sport e a tutta la comunità del proprio paese. Questo quello che mercoledì sera il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha inaugurato con il classico taglio del nastro tricolore al campo sportivo locale Il Prato. Alla cerimonia ha partecipato anche Renzo Ulivieri, ex tecnico di Serie A ed attuale presidente dell’Associazione Nazionale Alllenatori, che era stato presente anche all’inaugurazione del primo manto in sintetico del campo sportivo montaionese. Oltre alla sostituzione della vecchia erba artificiale, avvenuta questa estate, come detto è stata anche l’occasione per inaugurare la targa all’ingresso delo stadio in memoria di Daniele Fornai.

Il sindaco e lo stesso Ulivieri hanno poi dato anche il simbolico calcio d’inizio dell’amichevole tra la prima squadra dell’Aurora Montaione, impegnata in 2ª Categoria e la Juniores della Virtus Montaione Gambassi, che si è disputata subito dopo il taglio del nastro e i brindisi di rito. "Adesso abbiamo nuovamente un impianto di eccezionale livello qualitativo – ha commentato sui social il sindaco –. Senza alcuna arroganza possiamo dire uno dei più belli della nostra area. È bello vedere tanti giovani su questo splendido manto verde e non possiamo che essere orgogliosi di aver messo a disposizione dei nostri ragazzi un vero gioiello". Il primo impegno ufficiale sul nuovo terreno di gioco sarà quello di domenica alle 15.30 contro il Corazzano per la Coppa Toscana di 2ª Categoria.

Si.Ci.