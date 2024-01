Sicurezza sul lavoro e impegno. Gli studenti scendono in campo

Un percorso formativo su un tema sul quale Comune e mondo della scuola hanno investito molto e continuano a farlo. È la sicurezza sul lavoro che ha coinvolto i ragazzi in più occasioni ed offrendo loro spunti di riflessione ed approfondimento. Fino, poi, a testare sul campo il percorso discusso e realizzato sui banchi di scuola. È quello che hanno fatto gli alunni e le alunne delle classi 5A e 5B della scuola primaria Pascoli di Fucecchio, vincitori del concorso fotografico “Scatta la sicurezza“, promosso lo scorso autunno dall’Anmil territoriale in collaborazione con il Comune di Fucecchio.

Per permettere agli studenti di approfondire questa delicata tematica, l’azienda River Chimica Industriale Spa di Ponte a Egola ha accolto gli alunni delle due classi dando così modo ai ragazzi di toccare con mano quanto siano rilevanti tutti gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, in questo caso, l’importanza dei dispositivi da indossare e delle procedure da rispettare per arrivare al prodotto finito, norme che talvolta possono sembrare laboriose ma che risultano fondamentali per la sicurezza dei lavoratori.

"Ci teniamo a ringraziare l’azienda per l’accoglienza e per l’eccellente organizzazione – commentano i genitori rappresentanti di classe, riflettendo sull’importanza dell’iniziativa – e in particolare i titolari e i responsabili dei vari reparti che hanno spiegato, con un linguaggio comprensibile, quanto di interessante c’era da scoprire. E grazie, ovviamente, alle maestre e alla dirigente scolastica che hanno permesso di far vivere ai nostri alunni un’esperienza davvero unica".