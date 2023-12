Sicurezza stradale e trasporti: c’è il via libera alle due mozioni

Opere pubbliche, sicurezza e trasporti. Questi i temi principali trattati nell’ultimo consiglio comunale di Certaldo. Dopo l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e della ricognizione sulle società a partecipazione pubblica, l’attenzione si è spostata sulle mozioni (entrambe approvate). La prima, presentata dalla Lega, riguardava problemi di sicurezza stradale riscontrati nella zona del giardino dei Bersaglieri e dell’area verde che sarà intitolata a Vanda Viani e Dina Testi. I consiglieri del Carroccio hanno chiesto all’amministrazione di sollecitare il potenziamento dell’illuminazione pubblica. "Gli utenti si trovano a dover attraversare la zona a ridosso del centro con scarsa visibilità – spiega il consigliere leghista Eliseo Palazzo – e di recente una cittadina si è infortunata". A rispondere è stata la capogruppo del Partito Democratico Cristina Scardigli, facendo presente come siano già stati stanziati 20mila euro per manutenzione ed eventuale implemento dei corpi illuminanti. Il secondo atto, presentato dalla maggioranza di centrosinistra, era invece relativo al trasporto pubblico locale ferroviario. E a seguito delle segnalazioni dell’utenza, impegna il sindaco e la giunta a segnalare i disservizi al ministero dei Trasporti, alla Regione e al gestore dei servizi ferroviari, oltre che ad invitare in consiglio un rappresentante delle Ferrovie per fare il punto e chiedere un intervento volto a risolvere le problematiche. Sulla questione è intervenuto pure il consigliere Emmanuele Nencini, che ha reso noto l’esito di una recente commissione con l’assessore regionale Stefano Baccelli: le operazioni propedeutiche al raddoppio ferroviario sulla tratta Empoli-Siena sono già partite e in questa fase si dovrà procedere agli espropri. "L’intento di questa mozione è quello di manifestare i disagi che i cittadini stanno subendo – chiosa il consigliere Pd Elia Bracali – e di sollecitare una risposta".