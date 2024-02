Sicurezza in Rete contro bullismo e cyberbullismo, il progetto Le scuole di Fucecchio partecipano al Safer Internet Day per promuovere la consapevolezza online tra gli studenti. La campagna "Connessi per aiutarSI, conoscerSI, comprenderSI" mira a stimolare il dialogo e la riflessione sugli usi della rete. Gli elaborati degli studenti saranno pubblicati sui social media del Comune. L'iniziativa si svolge in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.