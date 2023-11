Sicurezza della FiPiLi. Se ne parla in Consiglio

Si parlerà anche della sicurezzadella strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li con la discussione di una mozione di Leonardo Pilastri. Come si parlerà del possbile recesso dalla funzione associata della polizia municipale all’unione e il reintegro nelle competenze dell’amministrazione comunale (mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Centrodestra Fucecchio). Sono alcuni dei tanti argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì alle 20.30 in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Il consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming.

In discussione anche la convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci per la Gestione della rete documentaria locale