Si trova faccia a faccia con i ladri. Volevano entrare dalla finestra

Il sonno leggero le ha permesso di sventare il furto nella propria abitazione, che si trova nella zona ovest di Castelfiorentino. Era passata da poco mezzanotte quando la proprietaria ha sentito dei rumori alla finestra. Qualcuno, armato di cacciavite, stava tentando di forzarla per aprirsi un varco e penetrare all’interno. Svegliata dall’attività dei ladri, la donna si è precipitata a vedere cosa stesse accadendo. I malviventi, ormai scoperti, hanno subito abbandonato il loro piano e si sono dati alla fuga. Nonostante l’oscurità e lo spavento, la donna è comunque riuscita a intravedere tre soggetti vestiti di scuro e con il cappellino in testa che fuggivano a piedi. Se li è quasi trovati faccia a faccia, e subito ha composto il 112. I carabinieri della stazione di Gambassi Terme che si trovavano nelle vicinanze sono giunti sul posto, ma degli autori del fatto non c’era più traccia. L’indomani è stata presentata la denuncia.

Benché il tentativo di furto sia andato a vuoto, i malviventi hanno lasciato dietro di sé diversi danni. La donna dovrà infatti cambiare la finestra, ma anche convivere con un sentimento di paura ogni volta che si troverà a spengere le luci per andare a dormire. Quello accaduto l’altra notte è solo l’ultimo di una serie di episodi avvenuti negli ultimi giorni in Valdelsa. Tra Castelfiorentino e Certaldo sono diverse le abitazioni prese di mira dai ladri, quasi sempre nel tardo pomeriggio. Quasi tutti tentativi, per fortuna, non andati a buon fine. Ma la paura di violazione della propria proprietà privata in Valdelsa è più che mai forte.