Si respira già aria di derby. Un solo gruppo per tre. Con tanti avversari ’nobili’

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, la Lega Nazionale Dilettanti Toscana ha reso noti due gironi di Eccellenza, con le tre formazioni del circondario che alla fine sono finite tutte nel raggruppamento A. Se per la presenza di Fucecchio e Montespertoli non c’erano dubbi, più in bilico era la posizione del Certaldo che per questioni geografiche sarebbe potuto finire anche nel B. I viola valdelsani sono una delle quattro retrocesse dalla D presenti, come da pronostico della vigilia, alla pari di Cenaia, Mobilieri Ponsacco e Real Forte Querceta. Queste ultime tre, tra l’altro, sono annoverate dagli addetti ai lavori come le squadre più attrezzate insieme a Camaiore, Fratres Perignano e alla blasonata neopromossa Viareggio. Oltre ai bianconeri versiliesi dalla Promozione arriva anche la Sestese, altra nobile decaduta che sta risalendo pian piano la china.

Le altre componenti del girone a 16 squadre sono invece Cuoiopelli, Massese, Pontebuggianese, Pro Livorno Sorgenti e Sporitng Cecina, tutte confermate dalla passata stagione, più il Castelnuovo Garfagnana, che ha acquisito il titolo sportivo del River Pieve dopo la rinuncia dei ‘cugini’. Per quanto riguarda il primo turno di Coppa Italia (andata 1 settembre e ritorno 18 settembre) esordio in trasferta per tutte e tre le squadre locali, con il Fucecchio di scena a Castelnuovo Garfagnana (al secondo turno possibile derby con la Cuoiopelli), mentre Montespertoli e Certaldo sono stati abbinati rispettivamente a Fratres Perignano e Colligiana.

