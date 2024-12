Si cerca figura per vigilanza. Sono cinque i posti liberi

Resort di lusso situato nel comune di Montaione ricerca addetti alla sicurezza, portierato e vigilanza non armata. Le figure si occuperanno di vigilanza tramite servizi di videosorveglianza all’interno dell’albergo. Richiesta disponibilità a lavoro su turni anche notturni, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6 alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 22, dalle ore 22 alle ore 6. E’ offerto un contratto di lavoro subordinato, intermittente, part time o full time (dalle 32 alle 40 ore settimanali) a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato (CCNL servizi investigativi privati 6° livello). Sono cinque le figure professionali di addetto ai servizi di vigilanza privati ricercate per essere inserite all’interno dell’organico della impresa alberghiera. Per accedere alla posizione e’ richiesto mezzo proprio e partente B per raggiungere il luogo di lavoro in autonomia. Per candidarsi alla mansione e’ necessario accedere al portale di Toscana Lavoro attraverso il sito www.lavoro.regione.toscana.it, oppure dal sito di Regione Toscana, entro il giorno 30 dicembre.