Si apre lo sportello della fibromialgia

Continua l’attività dell’associazione Odv Algea nel far conoscere la sindrome fibromialgica e il dolore cronico, sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo alle problematiche di chi è affetto da questa patologia. Alle 11 di oggi nei locali della Pubblica Assistenza Croce D’Oro di Limite sull’Arno in via Negro, sarà inaugurato lo ’Sportello della Fibromialgia’. "L’obiettivo - spiega la presidente dell’associazione Algea, Annamaria Tinacci - è promuovere prevenzione e miglioramento del benessere psicofisico dei pazienti, con l’aumento della consapevolezza alimentare e sanitaria". L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Capraia e Limite, Empoli e Asl Toscana Centro, in collaborazione col Centro Nutrizionale MyNutritional, guidato dalla dottoressa Susanna Agnello. Le visite? Il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12,30 su prenotazione

al 3534661250.