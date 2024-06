Si apre il sipario. Stasera Cocoricò. Farsa in taverna

Torna ad aprirsi il sipario del Teatro di Vinci, sul palcoscenico gli attori della compagnia teatrale Mattia Fornabaio, formatasi all’interno dei corsi di teatro dello stesso attore presso la scuola Move di Empoli. Lo spettacolo che sarà portato in scena stasera alle 20.45 si intitola ’Cocoricò’. Si tratta di una commedia in un atto al limite della farsa: in una taverna di fine Ottocento due uomini cercano di truffare a carte tutti i clienti di passaggio, in particolare un ubriaco e un mercante di bestiame. Unico ostacolo la figlia del più anziano.

Gli interpreti saranno Paolo Ambrogio, David Cinotti, Riccardo Fiorini, Daniele Giannoni e Sara Giraldi, mentre la regia è a cura dello stesso Mattia Fornabaio. L’organizzazione è affidata a scuola Move e associazione culturale Ilaria e Mattia Presentano, mentre per informazioni e prevendita è possibile chiamare il numero di telefono 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp). L’associazione culturale Ilaria e Mattia presentano nasce nel 2017 dall’unione di una pianista classica, Ilaria Posarelli, e di un attore di teatro, Mattia Fornabaio.

Un progetto speciale, con l’obiettivo di diffondere arte e cultura attraverso una serie di spettacoli, nei quali musica e teatro diventano sinergici. Durante questi anni, Ilaria e Mattia hanno stretto collaborazioni con artisti del territorio toscano come gli attori Remo Masini e Andrea Kaemmerle, hanno realizzato spettacoli insieme a musicisti internazionali come Ramon Jaffé, Patrizia Bettotti (Orchestra della Toscana), Massimo Naccarato (Maggio Musicale Fiorentino) e hanno portato sul palco anche giovani talenti - attori, registi e musicisti - del territorio fiorentino. Le iniziative proseguono in nuove cornici, in una continua ricerca di idee, iniziative e collaborazioni artistiche. Dopo l’esperienza a Firenze, e dopo il successo riscontrato, l’associazione ha deciso nel 2021 di spostare la sua attività nel territorio dell’Empolese e ha stretto una nuova collaborazione con il Teatro di Vinci, ottenendo il patrocinio del Comune.