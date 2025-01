Si amputa un dito mentre pota olivi

Brutto incidente sul lavoro ieri mattina nella campagne di Montespertoli. Un uomo si è gravemente ferito ad un dito mentre svolgeva un lavoro di potatura in un terreno agricolo. A quanto appreso l’operaio, un italiano di 30 anni, stava lavorando ad alcune piante di olivo con una forbice elettrica. Per cause da accertare l’uomo ha improvvisamente perso il controllo dell’attrezzo che è andato a colpirlo sul pollice della mano sinistra. La forbice elettrica gli ha procurato una ferita molto profonda ad una falange, che a quanto pare ha avuto come conseguenza l’amputazione di una parte dello stesso dito.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10, in via di Nebbiano in località Ortimino. È stato lo stesso lavoratore a lanciare l’allarme dopo aver subito il grave infortunio. Sebbene sotto choc e dolorante, l’uomo è riuscito ad arrivare sulla strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato l’automedica e una ambulanza della Croce rossa di Certaldo. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il 30enne è stato trasferito in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi per essere sottoposto a tutte le valutazioni del caso. Purtroppo il settore agricolo continua ad essere tra quelli dove si registra il maggior numero di incidenti sul lavoro.

