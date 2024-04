Si alza il sipario su “Suoni di Primavera“

MONTESPERTOLI

Si alza il sipario sulla stagione concertistica di Montespertoli, promossa dall’Accademia Musicale Amedeo Bassi. Prende infatti il via oggi alle 18 la prima edizione di “Suoni di primavera”, che si svolgerà nei locali della scuola di musica in via di Montegufoni. Ognuno dei quattro concerti in programma sarà aperto da allievi e gruppi della scuola. Ad inaugurare la rassegna il Quintetto “Amedeo Bassi”, La voce dei fiati, con un programma all’insegna della musica classica, preceduto dal gruppo di flauti dell’Accademia Bassi e dagli allievi di flauto dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Pieve a Nievole della professoressa Serena Caremani. Il 28 Aprile sarà poi la volta di Fingerstyle recital chitarristico di Piero Zannelli e delle sue chitarre acustica e resofonica, preceduto da allievi di pianoforte della scuola. Il 5 maggio spazio dedicato alla chitarra classica di Federico Piccioli e del gruppo di chitarre dei suoi allievi. Gran finale il 12 maggio con LaboratoriOrchestra, gruppo orchestra dei ragazzi, che aprirà il concerto del duo Emma Falleni al flauto e Giulia Gatto al pianoforte. "È sempre un piacere e una grande soddisfazione portare la nostra musica all’attenzione del pubblico – afferma Massimo Annibali (nella foto), direttore dell’Accademia Musicale –. Il nostro intento è quello di avvicinare tutti a generi musicali meno ascoltati, ma di grande qualità". L’ingresso è libero.