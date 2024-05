La terracotta protagonista. Il programma

Il mese che si è appena aperto sarà "consacrato" alla ceramica, con una serie di iniziative che coinvolgeranno il territorio e che si snoderanno attraverso le prossime settimane. L’ultimo evento annunciato in ordine cronologico, sotto questo profilo specifico, riguarda la ventiduesima edizione della "Festa della Terracotta" che si terrà in Piazza Franceschino Bitossi dal 24 al 26 maggio prossimi, dalle 18 alle 23.

Un appuntamento che sarà ad ogni modo preceduto da altri eventi a tema già fissati, anche rientranti nel programma "Discover Montelupo Fiorentino" nell’ambito di "Buongiorno Ceramica 2024". Pertanto il prossimo 17 maggio si terrà l’inaugurazione della "Mostra Cantieri Montelupo" e sia il sabato che la domenica successiva (cominciando dalle 10) saranno previste visite libere e guidate al Museo della ceramica, al museo archeologico e all’atelier Bagnoli (oltre ad un’apertura straordinaria dell’archivio museo Bitossi). Non mancherà nemmeno un’iniziativa pensata per i più piccoli: si tratta infatti del laboratorio "C’era una volta un vaso parlante", dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia, che avranno modo di visitare il museo attraverso le avventure e i viaggi di un magico vaso di nome Bertolla. Un programma, insomma, per tutti i gusti e pensato per coinvolgere tutte le generazioni avvicinandole al mondo della ceramica, che a Montelupo Fiorentino rappresenta storia, tradizione, economia e passione.

G.F.