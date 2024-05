’Sghio’ sbaraglia la concorrenza ed è campione nella gara al tornio

Doppia sfida: realizzare la ciotola più larga possibile con sei chilogrammi di terra a disposizione. E, in altri 20 minuti, dare forma ad un cono, valutato dalla giuria per l’altezza. E’ andato allo spareggio con un altro partecipante italiano e quotatissimo ma alla fine, Enrico Carli, di Montelupo Fiorentino, si è portato a casa il titolo di campione assoluto nella gara al tornio di Menton, in Francia. Prima partecipazione alla manifestazione francese per "Sghio", un concorso rivolto ai tornianti del Mediterraneo al quale hanno preso parte diverse maestranze italiane e francesi. Una soddisfazione in più che arriva poco dopo la pensione, "ma quando c’è passione - confessa Carli - non ci si ferma mai". Nella manipolazione dell’argilla, l’artigiano che ha mosso i primi passi in una fabbrica di Capraia, è un’istituzione. Membro dell’Unione delle Fornaci della Terracotta lo scorso anno ha partecipato al Mondial Tornianti di Savona, vincendo in una categoria speciale, quella dedicata ai tornianti bendati. "Ho iniziato a lavorare a 15 anni e ho sempre viaggiato inseguendo contest e gare. Lo scorso anno sono andato in pensione, un motivo in più per girare nel segno della mia passione più grande: il tornio. Sono stato il primo nel ’93 a salire sul tornio della festa della ceramica di Montelupo e da lì non sono più sceso". Ex dipendente della Dima Terrecotte di Baccaiano, Montespertoli, Carli nella sua carriera ha fatto incetta di coppe. Nel 2018 ha vinto il campionato mondiale disputato proprio a Montelupo nella sezione ’Tecnico Maestri’. Campione di velocità è stato poi incoronato anche campione bendato a Savona. Ora il traguardo al torneo francese, sbaragliando la concorrenza. Gli impegni non finiscono qui. Questo weekend a Samminiatello c’è la Festa della Terracotta. Sghio ci sarà. Pronto a far brillare questa forma d’arte "in via d’estinzione" che vive e sopravvive grazie ai talenti come il suo.

Y.C.