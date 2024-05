Sfida al cardiopalma per l’Empoli: "Noi, il dodicesimo uomo in campo"

Ancora poche ore e i cancelli del Carlo Castellani-Computer Gross Arena si apriranno per ospitare gli oltre 15mila tifosi che a partire dalle 20.45 cercheranno di spingere con i propri cori Nicola e i suoi ragazzi verso un’impresa storica. Una partita, quella di stasera contro la Roma, in cui l’Empoli si giocherà infatti la salvezza, la terza consecutiva come mai riuscito finora nella storia del club azzurro. Un conto alla rovescia che si sta quindi esaurendo e che gran parte della città attende con trepidazione. La risposta degli empolesi all’appello della società di riempire lo stadio è stata eccezionale, visto che già da venerdì il Castellani-Computer Gross Arena era tutto esaurito.

Una caccia al biglietto sicuramente favorita dalle promozioni della società sul costo dei tagliandi, ma anche dalla voglia di esserci, come sottolinea il presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli. "La città ha risposto alla grande, tutti vogliono essere presenti per stare al fianco della squadra e ‘lottare’ insieme per questo straordinario obiettivo – attacca –. È stata una settimana lunghissima come un intero campionato, domenica sembrava non arrivare mai, ma tra i tifosi c’è grande voglia di esserci e fiducia, caricati anche dalle parole di mister Nicola, che ha chiesto che ognuno faccia la propria parte per poter arrivare tutti insieme a fare qualcosa di eccezionale". Oltre a riempirlo in ogni ordine di posto, poi, i tifosi si stanno organizzando per colorare completamente di azzurro il Carlo Castellani-Computer Gross Arena, che siamo sicuri stasera regalerà davvero un bel colpo d’occhio.

"Ci saranno dei cartoncini azzurri per tutti da esibire durante il match, ma anche tante bandierine e chissà cos’altro perché anche i vari gruppi organizzati stanno allestendo qualcosa – prosegue Bagnoli –, ma al di là della coreografia, è bello vedere come tanti tifosi non hanno voluto mancare all’appuntamento. Insomma, non vediamo l’ora che arrivi il fischio d’inizio, incrociando naturalmente le dite". Molti tifosi poi prenderanno posto all’interno dello stadio con sciarpe o maglie azzurre, in tanti negli ultimi giorni non si sono infatti lasciati sfuggire l’occasione di comprare qualche gadget della squadra all’Empoli Store di piazza della Vittoria, che ha visto un netto incremento delle vendite proprio in questa settimana. Insomma, stasera il Carlo Castellani-Computer Gross Arena ci sarà davvero quel ‘dodicesimo uomo’ su cui Nicola e la sua squadra potranno contare per cercare di battere la Roma e regalarsi e regalare alla città una notte di festa. Intanto ieri i supporter azzurri non hanno mancato di far sentire la propria vicinanza alla squadra affiggendo uno striscione all’esterno dello stadio, dal lato degli spogliatoi, che recita "Lotta con il cuore, vinci per gli Ultras". Stasera i cancelli dello stadio apriranno alle 18.30 per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso e favorire l’accesso degli sportivi all’interno, ai quali è fortemente consigliato di raggiungere lo stadio a piedi o in bicicletta visto la concomitanza del luna park nel parcheggio sterrato adiacente al parco di Serravalle, area normalmente utilizzata dai tifosi per parcheggiare le auto. La strada di via Serravalle a San Martino sarà tra l’altro chiusa a partire dall’altezza della rotatoria di via Basilicata fino all’intersezione con via delle Olimpiadi, con via Monaco che sarà a doppio senso di circolazione. Insomma, si preannuncia una serata particolarmente impegnativa anche per la viabilità di tutta la zona sportiva.

Simone Cioni