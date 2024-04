“Sferruzza sferruzza“ in biblioteca

Tutto pronto per una nuova settimana di iniziative alla biblioteca comunale Fucini di via Cavour al civico 36. Si comincia con il gruppo “Sferruzza Sferruzza“ e l’universo del fatto a mano con l’uncinetto e ai ferri, si prosegue con le iniziative di “Aspettando Leggenda“ (nel servizio sopra l’approfondimento) per arrivare a un grande ritorno: gli incontri con scrittori e scrittrici nell’ambito del contenitore “Empolichescrive”. Martedì, alle 16.30, il gruppo delle sferruzzanti tornato in biblioteca, terrà il consueto incontro per svelare tutti i segreti dell’universo dell’uncinetto e dei ferri.

Venerdì 3 maggio, alle 17.30, in una delle sale della biblioteca comunale, in via Cavour, 36, nell’ambito di “Empolichescrive”, l’autore Stefano Vestrini presenterà il suo libro intitolato, Adagi e monologhi, testi e pretesti di Teatro, edito da “La Conchiglia di Santiago” San Miniato febbraio. Dialogherà con l’autore Andrea Mancini, editore de La Conchiglia di Santiago. Da tempo l’autore, dopo aver pubblicato romanzi ed alcuni racconti, si è sentito attratto dalla parola che viene pronunciata, che diviene suono, che dura un attimo. Per prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0571 757873 o scrivere a [email protected].