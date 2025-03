Settimana di incontri, dai collage alle torte

EMPOLINuova settimana ricca di iniziative a Palazzo Leggenda di Empoli. Dopo l’appuntamento di domani alle 17 con le letture nella Torre per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, il programma prosegue giovedì alle 16.30 con la “Creatività Digitale“. In questo incontro finale il focus sarà sui principi dell’animazione, come metterli in pratica con la tavoletta grafica alla mano e realizzare una piccola animazione con protagonisti i propri personaggi (dai 9 ai 14 anni). Venerdì prossimo, invece, spazio a “Città collage“, un laboratorio creativo dove le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni avranno l’opportunità di costruire la propria città usando carta, giornali e tanta fantasia dando vita a case, strade e alberi. Infine, sabato doppio appuntamento. Alle 10.30 con “Dal libro al fare“. Dopo aver esplorato tutti insieme il libro “Fiori“ di Tullet i bambini e le bambine saranno invitati a comporre un enorme prato fiorito con tanti materiali colorati (target 2-6 anni). Alle 16.30, ecco invece l’iniziativa ‘golosa’ con “Torte a Palazzo“. In occasione della ‘Giornata mondiale delle torte’, i piccoli partecipanti potranno sbizzarrirsi con forme, colori e decorazioni, creando piccoli dolcetti immaginari senza calorie (da 2 a 6 anni). Per ogni evento è consigliata la prenotazione, da effettuare telefonando allo 0571 757873 o scrivendo a [email protected].