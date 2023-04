Sessant’anni di attività per la pasticceria Dei Festa e beneficenza

Domenica speciale domani a Castelfiorentino per la Pasticceria ’Dei’ dei cugini Fabio e Devis. In occasione del ’Fashon Day’, l’attività nata nel 1963 grazie a Romeo e Osvaldo, padri degli attuali proprietari, festeggerà infatti i suoi 60 anni di vita. "Un bellissimo traguardo che ci riempie di soddisfazione – ammette Fabio Dei – perché nel nostro negozio ci siamo praticamente vissuti e durante il lockdown abbiamo capito quanto sono affezionati i nostri clienti. Perciò festeggeremo insieme a tutti loro offrendo un caffè e un mignon particolare, creato per l’occasione, e dalle 18 un calice di prosecco per un brindisi collettivo. Inoltre siamo fieri di essere per un giorno ambasciatori dell’associazione Soccorso Clown Onlus, che sarà presente per una raccolta fondi per i propri progetti di clown terapia". L’attività che ora conta uno staff composto per il 70% da quote ‘rosa’ si è dedicata con grande passione al settore pasticceria, bar e cioccolateria rimanendo fedele ai metodi di lavorazione di una volta. Tra i prodotti più caratteristici la colomba pasquale, che per alcuni anni ha fatto capolino nella vetrina di Di Palo’s, la più famosa e antica gastronomia di New York.