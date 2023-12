Sesa, una crescita a doppia cifra. Il semestre d’oro del gruppo. Ricavi da un miliardo e mezzo

Per Sesa si profila un 2023 da incorniciare. Lo dicono i numeri. Il grande operatore nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, chiude il primo semestre dell’anno fiscale al 31 ottobre (relativi all’anno fiscale al 30 aprile 2024), con ricavi a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 14,5% rispetto allo spesso periodo dell’esercizio precedente. Il gruppo, si apprende, conferma la rotta verso ricavi nel range compreso tra 3,2 miliardi e 3,3 miliardi e un margine operativo lordo tra 240 milioni ed 250 milioni. Sesa – spiega una nota – beneficia della strategia di continuo investimento e focalizzazione sui segmenti di business dell’innovazione tecnologica conseguendo crescite nettamente superiori alle dinamiche del mercato italiano di settore atteso in aumento del 2,8% nel 2023. Del resto per l’operatore empolese è stato un anno di acquisizioni strategiche: la tredicesima poche settimane fa, per rafforza ancora le proprie competenze e soluzioni software.

Acquisizioni in aree di sviluppo strategico per il Gruppo e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera. "Chiudiamo un semestre di ulteriore forte crescita di ricavi e competenze, raggiungendo un totale di 5.400 risorse in incremento di circa il 50% rispetto a due anni fa – ha detto Alessandro Fabbroni, amministratore delegato di Sesa – . Alla luce del positivo andamento del primo semestre dell’esercizio, degli investimenti in competenze e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale, con circa 70 operazioni già concluse dal 2015 ad oggi, confermiamo l’outlook favorevole per l’anno in corso". Il Il Gruppo – spiega una nota – "continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative".

Obiettivo? Spingere la presenza sui mercati continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. "Si conferma la nostra grande capacità di intercettare i trend dell’innovazione tecnologica e guidare la trasformazione digitale nel segmento business coniugando tecnologia, consulenza ed applicazioni – spiega Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa – . Proseguono gli investimenti nello sviluppo del capitale umano e delle competenze digitali e tecnologiche, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese e organizzazioni".