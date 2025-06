Non solo bella. Miss Sambuca incorona Lucrezia

La sua proclamazione è stata accompagnata dai fuochi di artificio e da tanto entusiasmo. Lucrezia Lunardi, 18 anni di Vinci è la nuova Miss Sambuca 2025. È una studentessa, è alta 1,78 ed è del segno dell’Acquario. Al secondo posto Aurora Bacciarelli, 18 anni di Ponsacco che ha preceduto un’altra ragazza di Vinci, Vittoria De Benedetti, anche lei di 18 anni e studentessa come le altre due colleghe di podio. Un grande successo decretato da un pubblico foltissimo quello della seconda serata di selezione di Miss Toscana andata in scena a Sambuca val di Pesa nell’ambito della serata organizzata dall’Unione sportiva Sambuca in collaborazione con l’agenzia Syriostar, concessionaria di Miss Italia per la nostra regione. L’appuntamento faceva parte delle manifestazioni allestite nell’ambito della Sagra della frittella. Lucrezia Lunardi è stata premiata da Tiziano Alba presidente dell’Unione sportiva Sambuca mentre la seconda classificata ha ricevuto la fascia da Luca Vannelli responsabile della filiale di Chianti Banca di Sambuca Val di Pesa. I piazzamenti finali sono completati da Chiara Festeggiante, 20 anni, studentessa di Poggibonsi che si è classificata al quarto posto e ha preceduto Giulia Gramola, anche lei ventenne e di Poggibonsi che ha ottenuto il quinto posto. Sesto posto finale per Giulia Falli, 18 anni studentessa di Pontassieve.

È stata davvero una bella serata all’insegna di bellezza e spettacolo magistralmente condotta da Raffaello Zanieri che ha dato prova delle sue qualità di showman. Una ventina le ragazze che sono sfilate in passerella facendo vedere la loro grazia e bellezza ma anche raccontandosi al pubblico. Un ringraziamento particolare va all’Unione sportiva Sambuca che da anni ospita, secondo una tradizione consolidata e vincente, le selezioni di Miss Toscana. Un grazie anche a Chianti Banca, alla ditta Pandolfini di Sambuca val di Pesa e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la serata. La giuria che ha decretato il verdetto era presieduta da Luca Vannelli, della filiale di Chianti Banca di Sambuca, e aveva con segretario Massimo Checcucci componente del consiglio direttivo dell’Unione sportiva Sambuca.