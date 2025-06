Calzatura e mercati. Ecco Expo Riva Schuh: "Test per la scarpa"

Un altro test importante per capire quale strada sta prendendo il mondo della moda, e quali prospettive ci sono - in particolare – per il calzaturieri che, per il Valdarno, riveste un ruolo di primo piano nella filiera. Ecco Expo Riva Schuh e Gardabags, la fiera internazionale organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, che non smette di evolversi e resta, appunto, una vetrina di rilievo per il mondo della scarpa. Anche quest’anno, al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, torna l’Innovation Village Retail, lo spazio dedicato alle start up realizzato in collaborazione con Retail Hub. Ideato per presentare l’innovazione applicata al fashion retail, è un laboratorio vivo, un punto d’incontro tra tecnologia, sostenibilità e customer experience, dove le idee diventano soluzioni concrete per brand, produttori e retailer.

La fiera è in programma dal 14 al 17 giugno. L’Innovation Village Retail è più di uno spazio espositivo: è un ecosistema pensato per ispirare i buyer, educare i brand e facilitare l’adozione di nuove tecnologie nel settore calzaturiero e della pelletteria. Durante la fiera si susseguiranno workshop, demo e momenti di networking, con l’obiettivo di mettere in dialogo startup, aziende e distributori. L’Innovation Village Retail nasce – viene spiegato – per creare un ponte concreto tra l’industria tradizionale e le nuove tecnologie. In un momento in cui il retail è chiamato a rispondere con agilità a sfide complesse, dalla sostenibilità alla digitalizzazione dei processi, riteniamo fondamentale offrire uno spazio dove le soluzioni più all’avanguardia possano confrontarsi direttamente con i player del settore.

Expo Riva Schuh e Gardabags - con 41 Paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da oltre 100 Paesi - è la più importante fiera internazionale dedicata alle produzioni di volume di calzature, borse e accessori moda. Un grande evento anche per la presenza a a Riva del Garda di una nutritissima rappresentanza di diversi distretti produttivi cinesi con i quali confrontarsi per capire le direzione dei mercati internazionali.

C. B.