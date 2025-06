EMPOLI Dramma nella villetta. Uccide la moglie e tenta il suicidio

EMPOLI (Firenze)

Ambulanze e polizia in viale Buozzi 140 ieri mattina hanno rivelato quel che nessuno avrebbe mai immaginato. Nella villetta a schiera dagli esterni e il giardino ben curati si era appena consumata una tragedia. Mauro Caparrini, 84 anni, ha ucciso la moglie, Piera Ulivelli, di un anno più giovane, probabilmente soffocandola con un sacchetto. Il delitto nel soggiorno della casa dove i coniugi abitavano da anni. Dopodiché l’uomo ha tentato di togliersi la vita con una lama riuscendo solo a procurarsi delle ferite a un braccio. È stato soccorso e ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale San Giuseppe. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio.

La terribile scena è stata scoperta intorno alle 10.30 da un familiare, solito passare dalla villetta, affacciarsi a salutare la coppia. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e la polizia del commissariato di Empoli con il reparto scientifico per i rilievi. I soccorritori hanno immediatamente provato a rianimare la donna, ma inutilmente. La salma è stata trasferita a medicina legale a Firenze. Si cerca adesso di capire la dinamica del delitto: dalle prime ricostruzioni sembra che la donna fosse molto malata. Potrebbe trattarsi quindi dell’ennesimo caso di dramma della disperazione. Sicuramente nulla poteva comunque fare presagire un epilogo del genere. Intorno ai due coniugi c’era e c’è una solida rete familiare, come conferma anche il vicinato.

Irene Puccioni